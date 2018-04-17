В Челябинской области число резидентов ТОСЭР выросло до шести

Фото с сайта kurganmashzavod.ru

Минэкономразвития внесло компании «А-Спорт» и «Природный ресурс» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Таким образом, количество резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, в число которых в Челябинской области входят Бакал и Верхний Уфалей, увеличилось до шести.

В бакальской компании «А-Спорт», которая занимается производством детских площадок, планируют создать 23 новых рабочих места. На деревообрабатывающем предприятии «Природный ресурс» из Верхнего Уфалея будет создано 56 рабочих мест, к работе подключат каслинское лесозаготовительное предприятие, что позволит выпускать более 5 тыс. кубометров пиломатериалов в месяц.

Статус резидента ТОСЭР позволяет компаниям-инвесторам пользоваться обширными налоговыми льготами и снизить страховые выплаты в Пенсионный фонд, фонд социального страхования и ФОМС.

Фото с сайта kurganmashzavod.ru

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