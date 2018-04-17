- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
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В Челябинской области число резидентов ТОСЭР выросло до шести
17.04.2018 г. 14:27
Минэкономразвития внесло компании «А-Спорт» и «Природный ресурс» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.
Таким образом, количество резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, в число которых в Челябинской области входят Бакал и Верхний Уфалей, увеличилось до шести.
В бакальской компании «А-Спорт», которая занимается производством детских площадок, планируют создать 23 новых рабочих места. На деревообрабатывающем предприятии «Природный ресурс» из Верхнего Уфалея будет создано 56 рабочих мест, к работе подключат каслинское лесозаготовительное предприятие, что позволит выпускать более 5 тыс. кубометров пиломатериалов в месяц.
Статус резидента ТОСЭР позволяет компаниям-инвесторам пользоваться обширными налоговыми льготами и снизить страховые выплаты в Пенсионный фонд, фонд социального страхования и ФОМС.
Фото с сайта kurganmashzavod.ru
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