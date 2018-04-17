В Челябинске ожидаются сильные дожди

Фото с сайта mysbor.ru

Синоптики прогнозируют сильные дожди в Челябинске на текущей неделе.

В пятницу, 20 апреля, будет облачная погода. В дневные часы пройдет дождь, временами сильный, сообщили в челябинском гидрометцентре. Температура воздуха в это время будет +8 - +10 градусов. А в ближайшую ночь в городе сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается. Столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Днем в четверг возможен небольшой дождь, температура поднимется до +12 - +14 градусов. Сильные дожди в пятницу обещают не только на дневное, но и на ночное время. На субботу и воскресенье метеорологи осадков пока не прогнозируют.

Фото с сайта mysbor.ru

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