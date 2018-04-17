Поликлинику челябинской областной больницы торжественно откроют после реконструкции в мае

Фото с сайта gubernator74.ru

В челябинской областной больнице завершилась реконструкция старого здания поликлиники.

За время модернизации с марта 2017 года было восстановлено здание 1950-х годов постройки и возведен новый пятиэтажный пристрой площадью более 1,5 тыс. кв. м. Теперь в поликлинике могут принимать до 1 тыс. пациентов в день. Для их удобства в здании оборудовали лифты и регистратуры на каждом этаже.

Строительные работы не мешали врачам принимать пациентов – все это время поликлиника работала в штатном режиме. Официальное открытие обновленного здания поликлиники запланировано на май.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 17.04.2018 г.»