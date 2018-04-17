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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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В Челябинске введен режим НМУ
17.04.2018 г. 08:16
Фото с сайта pravmin74.ru
Предупреждение о возникновении неблагоприятных метеоусловий было объявлено 16 апреля в 22:00.
Как сообщили в челябинском гидрометцентре, ситуация будет сохраняться как минимум до вечера вторника, 17 апреля. Синоптики прогнозируют слабый северо-западный ветер, из-за чего в городе может возникнуть смог. Предприятия региона при возникновении НМУ обязаны снизить объемы выбросов вредных веществ. Автолюбителям советуют пересесть на общественный транспорт. Также в город будет ограничен въезд большегрузных автомобилей.
Фото с сайта pravmin74.ru
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