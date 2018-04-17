В Челябинске введен режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

Предупреждение о возникновении неблагоприятных метеоусловий было объявлено 16 апреля в 22:00.



Как сообщили в челябинском гидрометцентре, ситуация будет сохраняться как минимум до вечера вторника, 17 апреля. Синоптики прогнозируют слабый северо-западный ветер, из-за чего в городе может возникнуть смог. Предприятия региона при возникновении НМУ обязаны снизить объемы выбросов вредных веществ. Автолюбителям советуют пересесть на общественный транспорт. Также в город будет ограничен въезд большегрузных автомобилей.





Фото с сайта pravmin74.ru

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