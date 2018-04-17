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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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Стоимость пустующей земли в Челябинске повысилась на 50%
17.04.2018 г. 08:05
Фото с сайта vsluh.ru
В Челябинске поднялись цены на участки под строительство жилья.
Аналитики сайта N1.RU выяснили, что средний участок теперь стоит 1,4 млн рублей, а раньше за него просили порядка 920 тыс. рублей.
Таким образом, цена одной сотки в городе сейчас составляет чуть больше 100 тыс. рублей. Средний размер участка на территории Челябинска 13 соток. Год назад он был на 30% меньше — 10 соток, что сказалось на росте цены.
На территории области цены на землю, находящуюся сейчас в продаже, варьируются от 25 до 30 тыс. рублей за сотку. Самый дорогой участок в Челябинской области сейчас продается на Новоградском тракте за 350 млн руб. Его площадь почти 50 га.
Фото с сайта vsluh.ru
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