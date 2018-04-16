Челябинцам при покупке путевок за границу советуют сразу оплачивать полную стоимость тура

Фото с сайта legkopolezno.ru

Эксперты говорят: тем, кто хочет лететь отдыхать за рубеж сейчас, не стоит дожидаться изменения ситуации с курсом рубля.

В эфире «Челябинского эха» исполнительный директор турфирмы «Роза мира» Виктория Климова заявила, что туроператоры не хотят, чтобы повышение курсов валют стало проблемой для продажи туров. Они уменьшают стоимость в валюте, чтобы избежать резкого роста цен, отметила эксперт. Она добавила, что стоимость туров выросла незначительно и размер доплат в рублях оказался не таким большим, как можно было бы ожидать.

«Я бы посоветовала всем тем, кто хочет поехать отдыхать, — ехать отдыхать. Если вы приходите в турагентство и вам предлагают тур, который вам подходит по качеству и по цене — покупайте и оплачивайте его. Тогда вы будете спокойны, потому что вы летите, у вас все оплачено и больше никаких дополнительных доплат не будет, потому что при 100% оплате вам никто никаких дополнительных оплат выставить не может, если вы сами не захотите поменять продолжительность или даты своего тура», —прокомментировала Виктория Климова.

На данный момент туроператоры предлагают горящие путевки в Турцию по цене 25-30 тыс. рублей. Испания или Италия обойдется отдыхающим в 45-50 тыс. рублей на человека за недельный тур.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта legkopolezno.ru

Все новости за 16.04.2018 г.»