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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Челябинцам при покупке путевок за границу советуют сразу оплачивать полную стоимость тура
16.04.2018 г. 15:57
Эксперты говорят: тем, кто хочет лететь отдыхать за рубеж сейчас, не стоит дожидаться изменения ситуации с курсом рубля.
В эфире «Челябинского эха» исполнительный директор турфирмы «Роза мира» Виктория Климова заявила, что туроператоры не хотят, чтобы повышение курсов валют стало проблемой для продажи туров. Они уменьшают стоимость в валюте, чтобы избежать резкого роста цен, отметила эксперт. Она добавила, что стоимость туров выросла незначительно и размер доплат в рублях оказался не таким большим, как можно было бы ожидать.
«Я бы посоветовала всем тем, кто хочет поехать отдыхать, — ехать отдыхать. Если вы приходите в турагентство и вам предлагают тур, который вам подходит по качеству и по цене — покупайте и оплачивайте его. Тогда вы будете спокойны, потому что вы летите, у вас все оплачено и больше никаких дополнительных доплат не будет, потому что при 100% оплате вам никто никаких дополнительных оплат выставить не может, если вы сами не захотите поменять продолжительность или даты своего тура», —прокомментировала Виктория Климова.
На данный момент туроператоры предлагают горящие путевки в Турцию по цене 25-30 тыс. рублей. Испания или Италия обойдется отдыхающим в 45-50 тыс. рублей на человека за недельный тур.
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Фото с сайта legkopolezno.ru
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