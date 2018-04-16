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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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В Челябинской области в озере обнаружили 40 тонн мертвой рыбы
16.04.2018 г. 16:38
Скриншот видео с сайта youtube.com / Рустам Хасанов
В озере Шугуняк в Кунашакском районе на поверхность всплыла испорченная рыба.
По словам местного активиста Рустама Хасанова, в случившемся виновато МУП «Балык», которое сбросило рыбу в озеро еще в ноябре 2017 года.
«Весь берег усыпан мертвой рыбой, так как предприятие не смогло ее утилизировать, а решило просто утопить в водоеме», — отмечает общественник.
Он намерен заставить предприятие вытащить всю мертвую рыбу из водоема. Для этого Рустам Хасанов обратился с жалобой в прокуратуру. Он опасается, что при потеплении гниение рыбы может нанести непоправимый вред экологии озера Шугуняк.
Видео: Рустам Хасанов / youtube.com
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