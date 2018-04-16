В Челябинской области в озере обнаружили 40 тонн мертвой рыбы

Скриншот видео с сайта youtube.com / Рустам Хасанов

В озере Шугуняк в Кунашакском районе на поверхность всплыла испорченная рыба.

По словам местного активиста Рустама Хасанова, в случившемся виновато МУП «Балык», которое сбросило рыбу в озеро еще в ноябре 2017 года.

«Весь берег усыпан мертвой рыбой, так как предприятие не смогло ее утилизировать, а решило просто утопить в водоеме», — отмечает общественник.

Он намерен заставить предприятие вытащить всю мертвую рыбу из водоема. Для этого Рустам Хасанов обратился с жалобой в прокуратуру. Он опасается, что при потеплении гниение рыбы может нанести непоправимый вред экологии озера Шугуняк.

Видео: Рустам Хасанов / youtube.com

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