Сенаторы от Челябинской области отчитались о доходах за 2017 год

Фото с сайта www.council.gov.ru

Опубликованы данные деклараций членов Совета Федерации Ирины Гехт и Олега Цепкина.

В 2017 году Ирина Гехт заработала примерно столько же, сколько и годом ранее. В оба периода она отчитывалась о размерах доходов порядка 4,7 млн рублей. В списке объектов собственности у нее изменений нет. Сенатор владеет квартирой площадью 108 квадратных метров и автомобилем BMW 420I. В пользовании у нее три квартиры.

Представитель региона в Совфеде Олег Цепкин задекларировал за 2017 год доход в размере 4,6 млн рублей. Это на 0,5 млн меньше, чем в 2016-м. Доход супруги сенатора также оказался скромнее, чем годом ранее. В 2017-м она отчиталась о сумме в 1,1 млн рублей, а в до этого декларировала 1,7 млн рублей. У Олега Цепкина в собственности два земельных участка, два жилых дома, квартира и гараж. В пользовании у жены дом, и у семьи — квартира. Судя по декларации, Олег Цепкин владеет двумя автомобилями Jeep Wrangler и Porche Cayenn, у супруги в собственности Audi S5.

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Фото с сайта www.council.gov.ru

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