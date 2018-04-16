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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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В центре Челябинска сделают больше цветочных клумб и продолжат борьбу с одуванчиками
16.04.2018 г. 15:59
Фото с сайта cheladmin.ru
Чиновники рассказали, как будет идти озеленение в Центральном районе в 2018 году.
По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, площадь озеленения увеличится. Власти планируют восстановить гигантскую клумбу на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Труда. Больше цветов появится в сквере на улице Академика Королева.
В целом на территории Центрального района площадь высадки увеличится на 1,5 тыс. квадратных метров. Как и в прошлом году, клумбы будут чистить от одуванчиков и прочих сорняков. На эти цели направят почти 10 млн рублей.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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