В центре Челябинска сделают больше цветочных клумб и продолжат борьбу с одуванчиками

Фото с сайта cheladmin.ru

Чиновники рассказали, как будет идти озеленение в Центральном районе в 2018 году.

По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, площадь озеленения увеличится. Власти планируют восстановить гигантскую клумбу на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Труда. Больше цветов появится в сквере на улице Академика Королева.

В целом на территории Центрального района площадь высадки увеличится на 1,5 тыс. квадратных метров. Как и в прошлом году, клумбы будут чистить от одуванчиков и прочих сорняков. На эти цели направят почти 10 млн рублей.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 16.04.2018 г.»