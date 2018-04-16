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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
У жительницы Челябинска по вине Пенсионного фонда украли почти 40 тыс. рублей
16.04.2018 г. 16:10
Пенсионный фонд задержал рассмотрение заявки челябинки, из-за чего мошенники смогли похитить ее пенсию за два месяца.
В прокуратуру обратилась жительница Ленинского района, которая в течение двух месяцев не получала пенсию. Проверка показала, что при переезде пенсионерка изменила способ доставки денег, однако сотрудники фонда вместо положенных трех дней рассматривали заявку в течение двух месяцев. За это время пенсия в размере 38 тыс. рублей оказалась похищена.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, двое сотрудников управления ПФР по Ленинскому району привлечены к дисциплинарной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о растрате, повлекшей значительный ущерб.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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