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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
УФАС подозревает всех автодилеров Челябинска в навязывании покупателям дополнительных услуг
16.04.2018 г. 16:19
Антимонопольная служба проводит опрос автолюбителей, чтобы выявить возможный сговор продавцов машин в Челябинске.
Изначально УФАС проводило опрос по ситуации с навязыванием дополнительного оборудования и услуг в дилерских центрах «АвтоВАЗа». Поводом послужила жалобы жителя города на действия продавцов. Однако позже количество обращений увеличилось — челябинцы сообщали, что и в других центрах похожая ситуация. Сейчас челябинское УФАС собирает полную информацию. Для этого проводится опрос.
«В случае, если за последние три года вы приобретали автомобиль и вам было отказано в приобретении автомобиля в конкретной комплектации, в том числе было навязано дополнительное оборудование или дополнительные услуги, просим направить соответствующую информацию в челябинское УФАС России», — говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.
Анкеты принимают по адресу: проспект Ленина, 59 или электронной почте to74@fas.gov.ru.
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Фото с сайта CarClub.ru
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