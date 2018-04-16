УФАС подозревает всех автодилеров Челябинска в навязывании покупателям дополнительных услуг

Фото с сайта CarClub.ru

Антимонопольная служба проводит опрос автолюбителей, чтобы выявить возможный сговор продавцов машин в Челябинске.

Изначально УФАС проводило опрос по ситуации с навязыванием дополнительного оборудования и услуг в дилерских центрах «АвтоВАЗа». Поводом послужила жалобы жителя города на действия продавцов. Однако позже количество обращений увеличилось — челябинцы сообщали, что и в других центрах похожая ситуация. Сейчас челябинское УФАС собирает полную информацию. Для этого проводится опрос.

«В случае, если за последние три года вы приобретали автомобиль и вам было отказано в приобретении автомобиля в конкретной комплектации, в том числе было навязано дополнительное оборудование или дополнительные услуги, просим направить соответствующую информацию в челябинское УФАС России», — говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Анкеты принимают по адресу: проспект Ленина, 59 или электронной почте to74@fas.gov.ru.

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Фото с сайта CarClub.ru

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