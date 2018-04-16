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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Полиция проводит проверку по факту массового погрома автомобилей в Тракторозаводском районе
16.04.2018 г. 16:16
Управление МВД по Челябинску выясняет обстоятельства инцидента с погромом машин на улице Марченко.
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 апреля, в одном из дворов напротив дома №13б по улице Марченко. Мужчина по неизвестным причинам повредил припаркованные машины — более 10 транспортных средств, в основном это были иномарки. Он оторвал зеркала, помял двери, разбил фары. У такси вандал сорвал дверь и помял заднее крыло.
В группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что владельцы машин сами поймали мужчину и привезли в полицию. По их словам, он при этом вел себя неадекватно. В пресс-службе управления МВД по Челябинску сообщили, что автомобилисты подали восемь заявлений. Все они зарегистрированы. В ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
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