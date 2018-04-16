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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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В Челябинске создали карту опасных пешеходных переходов
16.04.2018 г. 15:11
Челябинские урбанисты разработали онлайн-сервис с указанием проблемных пешеходных переходов города.
По задумке создателей, горожане смогут отмечать на карте участки, где передвигаться пешком неудобно и даже опасно. Как пишут создатели в своем сообществе «Челябинский урбанист» в соцсети «ВКонтакте», скоро на карте появится возможность прикреплять ответы администрации на каждое обращение по поводу проблем на пешеходных переходах города. Карта доступна по адресу chelurban.ru.
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