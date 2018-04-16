В Миассе 5-месячный ребенок скончался по неизвестной причине

Фото с сайта sledcom.ru

В субботу, 14 апреля, в квартире одного из домов Миасса умерла 5-месячная девочка.

По предварительным данным, тело обнаружила мать ребенка. Как сообщили в управлении СК по Челябинской области, при осмотре тела признаков криминального характера смерти не обнаружено. В настоящее время специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит установить точные причины произошедшего.

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Фото с сайта sledcom.ru

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