Челябинск
- +3 ... +5 C°
- +2 ... +4 C°
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Персонально ваш
-
13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Разбор полетов
В Миассе 5-месячный ребенок скончался по неизвестной причине
16.04.2018 г. 15:08
Фото с сайта sledcom.ru
В субботу, 14 апреля, в квартире одного из домов Миасса умерла 5-месячная девочка.
По предварительным данным, тело обнаружила мать ребенка. Как сообщили в управлении СК по Челябинской области, при осмотре тела признаков криминального характера смерти не обнаружено. В настоящее время специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит установить точные причины произошедшего.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта sledcom.ru
Новости на эту тему
- 11.04.2018 г. Почти 1 тыс. женщин на Южном Урале получили «путинские» пособия за рождение первенцев
- 09.04.2018 г. На челябинку, которая пыталась продать на органы ребенка соседки, завели уголовное дело
- 04.04.2018 г. В Челябинской области 10-летний мальчик скончался, потрогав оборванный провод на улице
- 03.04.2018 г. Многодетная мать в Челябинской области топит печь остатками своего сгоревшего дома, чтобы обогреть детей
- 30.03.2018 г. Предпринимателя будут судить за смерть ребенка после падения с горки