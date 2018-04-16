Челябинцы смогут выиграть футболку с автографом Криштиану Роналду

Фото: Благотворительный фонд «Родная»

Легендарный футболист Криштиану Роналду в рамках благотворительной акции предоставил футболку с автографом.

Чтобы получить возможность выиграть футболку, нужно прийти на любой матч футбольной команды «Челябинск» и получить билет с уникальным кодом. Средства, собранные в период проведения акции, будут направлены на поддержку тяжелобольных детей.

Как рассказала президент фонда «Родная» Наталья Баскова, победителя определят на итоговом матча домашней серии игр клуба «Челябинск» 27 мая.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду регулярно участвует в благотворительных акциях. Свое вознаграждение за победу в Лиге чемпионов-2016 в размере 600 тыс. евро футболист перевел благотворительному фонду ООН.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото: Благотворительный фонд «Родная»

Все новости за 16.04.2018 г.»