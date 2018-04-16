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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Челябинцы смогут выиграть футболку с автографом Криштиану Роналду
16.04.2018 г. 15:06
Легендарный футболист Криштиану Роналду в рамках благотворительной акции предоставил футболку с автографом.
Чтобы получить возможность выиграть футболку, нужно прийти на любой матч футбольной команды «Челябинск» и получить билет с уникальным кодом. Средства, собранные в период проведения акции, будут направлены на поддержку тяжелобольных детей.
Как рассказала президент фонда «Родная» Наталья Баскова, победителя определят на итоговом матча домашней серии игр клуба «Челябинск» 27 мая.
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду регулярно участвует в благотворительных акциях. Свое вознаграждение за победу в Лиге чемпионов-2016 в размере 600 тыс. евро футболист перевел благотворительному фонду ООН.
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Фото: Благотворительный фонд «Родная»
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