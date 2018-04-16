В ближайшие выходные в Челябинске пройдут массовые субботники

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Столицу Южного Урала будут приводить в порядок перед майскими праздниками в выходные 21, 22, 27 и 28 апреля.

Как сообщили в мэрии, в массовом субботнике примут участие трудовые коллективы, студенты вузов, рабочие челябинских заводов. Компания «Южуралмост» уже начала на улицах масштабную уборку промышленными пылесосами.

Глава города Евгений Тефтелев обратил внимание на необходимость своевременного вывоза мусора с газонов и придомовых территорий. Руководители районов, в свою очередь, предупредили, что предпринимателей, которые не наведут порядок на территории возле своих объектов, будут штрафовать.

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Все новости за 16.04.2018 г.»