После обрушения потолка в ТРК «Слон» в Миассе возбуждено уголовное дело

Фото: Следком / telegram-канал

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм жительницей Миасса при обрушении подвесного потолка в торговом центре.

Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, в одном из отделов ТРК «Слон». Площадь обрушения составила 30 квадратных метров. Пострадала женщина — упавшие конструкции повредили ей позвоночник. Она получила травму грудного отдела. Следователи полагают, что при проведении строительных работ были нарушены правила безопасности, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Сейчас правоохранители устанавливают, кто из должностных лиц должен нести ответственность за случившееся.

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Фото: Следком / telegram-канал

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