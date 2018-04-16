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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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После обрушения потолка в ТРК «Слон» в Миассе возбуждено уголовное дело
16.04.2018 г. 12:02
Фото: Следком / telegram-канал
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм жительницей Миасса при обрушении подвесного потолка в торговом центре.
Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, в одном из отделов ТРК «Слон». Площадь обрушения составила 30 квадратных метров. Пострадала женщина — упавшие конструкции повредили ей позвоночник. Она получила травму грудного отдела. Следователи полагают, что при проведении строительных работ были нарушены правила безопасности, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Сейчас правоохранители устанавливают, кто из должностных лиц должен нести ответственность за случившееся.
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Фото: Следком / telegram-канал
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