- +3 ... +5 C°
- +2 ... +4 C°
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
-
13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Челябинцам посоветовали не суетиться в условиях скачков валютных курсов
16.04.2018 г. 11:57
Эксперты рекомендуют жителям Челябинска не пытаться спекулировать на падении рубля.
В эфире «Челябинского эха» предприниматель и инвестор Максим Климентьев сообщил, что если есть свободные рубли, которые не понадобятся в течение полугода, то можно смело покупать доллары на просадках курса. Скачок валют был зафиксирован 11 апреля. По словам эксперта, в ближайшее время рубль продолжит дешеветь. От этого в большей степени пострадают бюджетники, в меньшей — экспортеры, производители и те, кто конкурирует с импортными товарами. Максим Климентьев предостерег челябинцев от необдуманных действий при покупке иностранной валюты.
«Первое правило — не суетиться и не пытаться спекулировать на валютных курсах, потому что простой человек, как правило, покупает в самый неподходящий момент: когда надо продавать, он покупает, потом курс корректируется — и он продает, когда надо, наоборот, откупать. Если у вас есть свободные рубли, которые вам не понадобятся в течение полугода и более, смело покупайте доллары на просадках курса, но если вам рубли понадобятся через месяц, то вы можете не угадать», — прокомментировал Максим Климентьев.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 13.04.2018 г. На американские санкции российский рубль ответил падением, снова сделав нас немножко беднее
- 29.05.2017 г. В парке Гагарина установили «памятник падению рубля»
- 01.02.2017 г. Девальвация рубля заставит многих южноуральцев покупать меньше импортных товаров
- 04.12.2014 г. Финская компания Leipurin отменяет IPO на бирже NASDAQ из-за девальвации рубля
- 07.11.2014 г. Челябинцы об ажиотажном спросе на доллары и евро. АУДИО