Челябинцам посоветовали не суетиться в условиях скачков валютных курсов

Эксперты рекомендуют жителям Челябинска не пытаться спекулировать на падении рубля.

В эфире «Челябинского эха» предприниматель и инвестор Максим Климентьев сообщил, что если есть свободные рубли, которые не понадобятся в течение полугода, то можно смело покупать доллары на просадках курса. Скачок валют был зафиксирован 11 апреля. По словам эксперта, в ближайшее время рубль продолжит дешеветь. От этого в большей степени пострадают бюджетники, в меньшей — экспортеры, производители и те, кто конкурирует с импортными товарами. Максим Климентьев предостерег челябинцев от необдуманных действий при покупке иностранной валюты.

«Первое правило — не суетиться и не пытаться спекулировать на валютных курсах, потому что простой человек, как правило, покупает в самый неподходящий момент: когда надо продавать, он покупает, потом курс корректируется — и он продает, когда надо, наоборот, откупать. Если у вас есть свободные рубли, которые вам не понадобятся в течение полугода и более, смело покупайте доллары на просадках курса, но если вам рубли понадобятся через месяц, то вы можете не угадать», — прокомментировал Максим Климентьев.

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