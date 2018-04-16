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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
По улицам Челябинска проедет музыкальный трамвай
16.04.2018 г. 11:49
В столице Южного Урала в среду, 18 апреля, на линию выйдет музыкальный трамвай.
Его маршрут пройдет от завода имени Колющенко до остановки «Улица Чичерина». Вагон украсят портреты знаменитых челябинских музыкантов и деятелей искусства. В их числе дирижер Адик Абдурахманов, джазмен Игорь Бурко, органист Владимир Хомяков, ансамбль «Ариэль», Олег Митяев.
Как рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии, акция приурочена к началу традиционной весенней ярмарки абонементов, где слушатели смогут открыть для себя новых исполнителей и приобрести билеты на концерты филармонии по выгодной цене. Ярмарка пройдет в залах филармонии с 20 по 22 апреля. А в самом музыкальном трамвае 18 апреля устроят мини-концерт.
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Фото с сайта philarmonia.ru
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