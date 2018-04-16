По улицам Челябинска проедет музыкальный трамвай

Фото с сайта philarmonia.ru

В столице Южного Урала в среду, 18 апреля, на линию выйдет музыкальный трамвай.

Его маршрут пройдет от завода имени Колющенко до остановки «Улица Чичерина». Вагон украсят портреты знаменитых челябинских музыкантов и деятелей искусства. В их числе дирижер Адик Абдурахманов, джазмен Игорь Бурко, органист Владимир Хомяков, ансамбль «Ариэль», Олег Митяев.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии, акция приурочена к началу традиционной весенней ярмарки абонементов, где слушатели смогут открыть для себя новых исполнителей и приобрести билеты на концерты филармонии по выгодной цене. Ярмарка пройдет в залах филармонии с 20 по 22 апреля. А в самом музыкальном трамвае 18 апреля устроят мини-концерт.

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Фото с сайта philarmonia.ru

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