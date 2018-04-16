Больше половины депутатов Госдумы от Челябинской области стали беднее

Валерий Гартунг. Фото с сайта www.duma.gov.ru

Опубликованы сведения о задекларированных доходах депутатов Государственной Думы от Челябинской области за 2017 год.

Самую значительную сумму в прошлом году заработал Валерий Гартунг. Его доходы составили 38 млн 300 тыс. рублей, что на 10 млн рублей больше, чем в 2016 году. Его супруга заработала 103 млн рублей. Это также больше, чем в 2016-м — на 3 млн рублей. На двоих они владеют земельным участком площадью 9,8 тыс. кв. м и жилым домом площадью 672,6 кв. м. Кроме того, жена депутата имеет два дома в России, квартиры на Кипре и в Швейцарии.

Доходы депутата Госдумы Анатолия Литовченко в прошлом году также увеличились. Их сумма составила 4,5 млн рублей, что на 2,4 млн больше, чем в 2016-м. Супруга заработала в 2017 году лишь 144 тыс. рублей. У Анатолия Литовченко в собственности четыре участка земли, есть дом, квартира и автомобиль УАЗ-469Б. В пользовании также есть квартира и участок в лесу.

На третьем месте по уровню задекларированного дохода оказался Виталий Пашин. Он официально заработал 4,6 млн рублей. Это на 1,6 млн больше, чем в 2016 году. Жена депутата вообще совершила финансовый рывок. Ее доход составил 16 млн рублей, а годом ранее был 222 тыс. рублей.

Четвертым депутатом Госдумы от Челябинской области, которому удалось разбогатеть, стал Василий Шишкоедов. В 2017 году он заработал 4,9 млн рублей, а в 2016-м его доход составлял только 2 млн рублей.

Беднее стал Олег Колесников. Его задекларированные доходы в 2017 году оказались меньше, чем годом ранее, на 27,4 млн рублей. Он заработал только 3,7 млн рублей. Лена Колесникова, жена депутата, также завершила год со снижением заработка. В прошлом году ее доход составил 7 млн рублей, а в 2016-м он был выше 10 млн рублей.



Еще одним депутатом, чьи доходы снизились, стал Виталий Бахметьев. Он заработал 7,5 млн рублей, что на 2,3 млн меньше, чем в предыдущий отчетный период. Жена Бахметьева не задекларировала ничего. Помимо нескольких домов и квартир, у депутата в собственности автомобиль Mercedes-Benz GL 500, снегоход, снегоболотоход и два маломерных судна.

Депутат Елена Ямпольская отчиталась о доходах в размере 4,5 млн рублей, что на 1,2 млн рублей меньше, чем в 2016-м. Меньше заработал и Андрей Барышев — 4,5 млн рублей. Это на 700 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. Дмитрий Вяткин обеднел на 212 тыс. рублей. В его декларации стоит доход в размере 4,9 млн рублей. Владимир Бурматов сообщил о доходах за 2017 год в размере 5,3 млн рублей. В 2016 году он отчитался о сумме на 400 тыс. рублей больше.

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Фото с сайта www.duma.gov.ru

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