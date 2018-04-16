В Челябинске мужчина ночью разгромил более десятка машин

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

В одном из дворов на ЧТЗ неадекватный мужчина оторвал двери и разбил стекла нескольких автомобилей.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 апреля, напротив дома №13б по улице Марченко. Мужчина по неизвестным причинам повредил припаркованные машины — более 10 транспортных средств, в основном это были иномарки. Он оторвал зеркала, помял двери, разбил фары. У такси вандал сорвал дверь и помял заднее крыло.

В группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что владельцы машин сами поймали мужчину и привезли в полицию. По их словам, он при этом вел себя неадекватно. В комментариях к публикации пользователи высказывают предположения, что мужчина мог находиться под воздействием наркотиков.

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Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

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