В лесах Южного Урала за сутки потушили шесть пожаров

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

За минувшие сутки в Челябинской области ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 46,5 га.

Возгорания произошли 15 апреля в Каслинском, Саткинском и Шершневском лесничествах. В тушении пожаров принимали участие 78 человек и 22 единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона, в случае обнаружения лесного пожара следует немедленно позвонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 или оставить сообщение на интернет-портале Помоги-лесу74.рф.

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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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