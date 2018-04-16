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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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В лесах Южного Урала за сутки потушили шесть пожаров
16.04.2018 г. 09:26
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
За минувшие сутки в Челябинской области ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 46,5 га.
Возгорания произошли 15 апреля в Каслинском, Саткинском и Шершневском лесничествах. В тушении пожаров принимали участие 78 человек и 22 единицы техники.
Как сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона, в случае обнаружения лесного пожара следует немедленно позвонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 или оставить сообщение на интернет-портале Помоги-лесу74.рф.
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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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