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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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Прощание с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко состоится 20 апреля
16.04.2018 г. 09:11
Фото: Людмила Ковалева / www.ruj.ru
В ближайшую пятницу в Челябинске простятся с Ольгой Давиденко, которая скончалась 13 апреля.
Прощание будет проходить с 12 до 14 часов в кинотеатре имени Пушкина.
Ольга Давиденко, которой был 51 год, скоропостижно скончалась в пятницу, 13 апреля, в израильской клинике. Там она лечилась от онкологического заболевания.
Союз журналистов Челябинской области Ольга Давиденко возглавляла с лета 2015 года. Сейчас обязанности руководителя временно исполняет бывший замглавного редактора газеты «Челябинский рабочий» Татьяна Строганова.
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Фото: Людмила Ковалева / www.ruj.ru
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