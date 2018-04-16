Прощание с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко состоится 20 апреля

Фото: Людмила Ковалева / www.ruj.ru

В ближайшую пятницу в Челябинске простятся с Ольгой Давиденко, которая скончалась 13 апреля.

Прощание будет проходить с 12 до 14 часов в кинотеатре имени Пушкина.

Ольга Давиденко, которой был 51 год, скоропостижно скончалась в пятницу, 13 апреля, в израильской клинике. Там она лечилась от онкологического заболевания.

Союз журналистов Челябинской области Ольга Давиденко возглавляла с лета 2015 года. Сейчас обязанности руководителя временно исполняет бывший замглавного редактора газеты «Челябинский рабочий» Татьяна Строганова.

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Фото: Людмила Ковалева / www.ruj.ru

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