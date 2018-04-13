Топ-5 новостей Челябинска

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 7 по 13 апреля 2018 года.

1. Школьников в Нагайбакском районе массово госпитализировали

ЧП произошло 6 апреля на линейке, приуроченной ко Дню здоровья, но известно о нем стало в начале этой недели. Во время мероприятия в поселке Арсинский три школьника упали в обморок. Затем жалобы на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру поступили еще от 12 детей и трех взрослых. Всего в больницу Нагайбакского района доставили 13 школьников.

Фото с сайта infovoronezh.ru

Сначала появилась информация о том, что школьники отравились, но в Роспотребнадзоре выяснили, что массовая госпитализация учеников связана с нарушением режима проветривания и отсутствием системы вентиляции. Сотрудники ведомства сообщили, что в помещении находилось много детей, хотя оно не предназначено для подобных мероприятий.

Специалисты проверяли пробы воды и воздуха на наличие мышьяка, ртути, формальдегида, метана и ряда других веществ. Превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». После ЧП школу закрыли, а детей перевели на дистанционное обучение. Занятия возобновили в пятницу, 13 апреля.

2. Бывшему директору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову дали 2,5 года колонии

Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Челябинска, которого обвинили в превышении должностных полномочий на посту директора строительной компании. Оглашение приговора длилось два дня. В четверг, 12 апреля, судья объявил, что Сергей Мануйлов проведет в колонии общего режима 2,5 года. Его признали виновным в финансовых проблемах компании «Гринфлайт», из-за которых пострадали более 4 тыс. 300 дольщиков. Ущерб, причиненный им, а также кредиторам, превысил 10 млрд рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru

Ранее сообщалось, что прокуратура требует взять Сергея Мануйлова под стражу в зале суда. И он пришел на заседании в спортивной одежде, с собой принес сумку с вещами. Но в приговоре озвучено, что бывший директор строительной компании будет ждать вступления судебного решения в силу под подпиской о невыезде.

Иски, которые подали дольщики, суд не рассматривал. Пострадавшим покупателям квартир теперь нужно будет взыскивать ущерб в рамках гражданского судопроизводства. Его размер в общей сложности оценивается в 8 млрд 700 млн рублей. Еще 1 млрд 300 млн — это ущерб, причиненный кредиторам «Гринфлайта».

Прокурор просил отправить Мануйлова в колонию на 4,5 года.

3. Строительство нового здания челябинского аэропорта начнется летом

В Челябинске представили проект нового здания внутреннего терминала аэропорта. Аэровокзал построят слева от старого здания.

Фото: Международный аэропорт «Челябинск» / vk.com

На этой неделе челябинское авиапредприятие объявило аукцион на строительство внутреннего терминала. Начальная цена — 2,9 млрд рублей. Строительство планируют начать летом. Фасад будет оформлен в красном цвете. Объект должен быть сдан к декабрю 2019 года.

Фото: Международный аэропорт «Челябинск» / vk.com

Новый аэровокзал будет иметь площадь около 16,3 тыс. квадратных метров. Это примерно на 50% больше всего старого аэропорта. Новый аэровокзал оснастят тремя телетрапами, также там будут комфортные залы ожидания, кафе, магазины. Пропускная способность увеличится до 2,5 млн пассажиров. Для обеспечения работы аэровокзала построят новые сети по подаче газа, воды, электричества, а также новую котельную.

Фото: Международный аэропорт «Челябинск» / vk.com

Заявки от желающих построить новый аэропорт будут принимать до 10 мая. Итоги конкурса подведут 24 мая.

4. В Челябинске к саммиту ШОС предложили построить президентский городок



Глав государств, которые в 2020 году прилетят в Челябинск на саммиты ШОС и БРИКС, планируют поселить в президентском городке. В настоящее время организаторы обсуждают варианты размещения гостей мероприятия. Представителей стран планируют поселить в гостиницах, а для президентов могут построить специальный городок. Ожидается, что самые многочисленные делегации приедут из Индии и Китая, сообщила представитель дирекции подготовки саммитов Ирина Чиркова.

Фото с сайта kremlin.ru

Кроме того, организаторы решили вдвое увеличить количество журналистов, которые будут работать на мероприятиях саммита. Летом 2020 года в Челябинск приедут 2 тыс. представителей СМИ. Их планируют разместить в гостинице, которая затем станет общежитием ЮУрГУ.

5. Медведица Маша в челябинском зоопарке вышла из спячки и пустилась в пляс

В челябинском зоопарке сняли на видео прыгающую медведицу Машу, которая недавно вышла из спячки. На кадрах бурая медведица наслаждается лучами солнца и радостно прыгает в вольере. Сотрудники зоопарка выложили видео на сайте Pikabu с подписью «Медведица Машка радуется солнышку и прыгает вместе с сотрудниками».

«Я всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые, но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь, оказывается, еще и откормленные веселые морды существуют», — прокомментировал один из пользователей.

Видео: Chelzoo / pikabu.ru

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