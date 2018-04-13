В родительский день в Челябинске запустят дополнительные автобусы

Фото с сайта cheladmin.ru

Городской транспорт в Радоницу будет работать в усиленном режиме.

Во вторник, 17 апреля, количество автобусов, трамваев и троллейбусов на отдельных рейсах увеличат. Кроме того, будут введены специальные маршруты, сообщили в городском управлении транспорта.

14, 15 и 17 апреля:

- автобус №83 «Ж/д вокзал – пос. Сухомесово». С 8:00 до 19:36. Интервал движения — 45 минут.

17 апреля:

- автобус №94 «улица Чичерина – Градское кладбище». С 9:00 до 19:00. Интервал движения — 5-10 минут;

- автобус №95 «улица Чичерина – Преображенское кладбище». С 9:10 до 18:42. Интервал движения — 12-20 минут;

- троллейбус №25 «Политехникум – ЧКПЗ».

Будет усилена работа нескольких маршрутов:

- трамвай №3 «Завод им. Колющенко – ЧМК»;

- трамвай №7 «ЧМК – АМЗ»;

- трамвай №12 «улица Молдавская – АМЗ»;

- трамвай №14 «ул. Чичерина – ЦХП»;

- троллейбус №7 «ЧМК – АМЗ»;

- троллейбус №8 «ПКиО – ЧКПЗ»;

- троллейбус №14 «ПКиО – ЧМК»;

- троллейбус №15 «ЧМК – улица Молдавская»

- троллейбус №26 «Первоозерный – улица Молдавская».

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Фото с сайта cheladmin.ru

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