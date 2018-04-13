Стали известны время проведения и маршрут «Бессмертного полка» в Челябинске

Фото с сайта gubernator74.ru

В День Победы жители города примут участие в акции всероссийского движения «Бессмертный полк».

Участники шествия будут собираться с 13:30 на площади перед ЮУрГУ. Колонна начнет движение по проспекту Ленина в 15:00.

«Никакой регистрации для участия не нужно, людям нужно просто выйти с портретами своих предков», — сообщила корреспонденту «Челябинского эха» координатор движения в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте Елена Скорнякова.

В мае 2017 года в ряды «Бессмертного полка» встали более 200 тыс. южноуральцев. В Челябинске участие в шествии приняли более 80 тыс. человек.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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