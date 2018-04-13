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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Автосалоны в Челябинске после скачка курсов валют за два дня сделали недельный план по продажам
13.04.2018 г. 16:43
Рост курсов валют пока не повлиял на цены в автосалонах Челябинска, но сказался на поведении покупателей.
Президент Ассоциации челябинских автодилеров Александр Рулевский пояснил корреспонденту «Челябинского эха», что цены в автосалонах поднимались в связи с введением утилизационного сбора. Также он отметил, что производители еще никак не отреагировали на повышение курса валют в начале недели — они ожидают стабилизации курса рубля. Однако уже известно, что в апреле–мае в среднем на 2% вырастут цены на автомобили Volkswagen, Audi, Fiat и Jeep.
«Подобные скачки на разных производителей производят совершенно разный эффект, в некоторых автосалонах за вторник-среду был сделан чуть ли не недельный план. То есть, одни потребители, увидев, что доллар сделал скачок, предполагают, что он перейдет на новый горизонт и надо успеть купить или заказать машину по старой цене, пока цены не поднялись», — прокомментировал Александр Рулевский.
Эксперт отметил, что ситуация на рынке хоть и далека от идеала, но все-таки улучшилась по сравнению с 2017 годом. Также, по его словам, и потребители, и рынок уже адаптировались к новым ценам. «Рынок пережил очень тяжелый 2015 год, значит, он переживет и другие катаклизмы», — подытожил Александр Рулевский.
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Фото с сайта CarClub.ru
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