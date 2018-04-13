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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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«Союзпищепром» оштрафовали на 100 тыс. рублей за слив фекалий в почву
13.04.2018 г. 16:42
Фото с сайта gubernator74.ru
Минэкологии и прокуратура наказали варненский комбинат хлебопродуктов за экологические нарушения.
Ведомства совместно с Роспотребнадзором в ходе проверки обнаружили на территории предприятия переполненную выгребную яму. Установлено, что туда поступали отходы из моечного цеха и канализационные стоки из туалетов, душевых и столовой, которые растекались из переполненного выгреба по земле.
ООО «Союзпищепром», которому принадлежит хлебозавод, оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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