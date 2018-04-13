«Союзпищепром» оштрафовали на 100 тыс. рублей за слив фекалий в почву

Фото с сайта gubernator74.ru

Минэкологии и прокуратура наказали варненский комбинат хлебопродуктов за экологические нарушения.

Ведомства совместно с Роспотребнадзором в ходе проверки обнаружили на территории предприятия переполненную выгребную яму. Установлено, что туда поступали отходы из моечного цеха и канализационные стоки из туалетов, душевых и столовой, которые растекались из переполненного выгреба по земле.

ООО «Союзпищепром», которому принадлежит хлебозавод, оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 13.04.2018 г.»