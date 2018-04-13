Челябинский областной суд огласил приговор 17 участникам бунта в исправительной колонии №6

Фото с сайта sledcom.ru

Организаторов беспорядков в копейской колонии приговорили к реальным и условным срокам.

Участникам бунта назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 3,5 года условно до пяти лет с реальным отбыванием, сообщили в СК России.

В ноябре 2012 года около 500 осужденных перестали выполнять требования сотрудников администрации. Заключенные развесили на крыше здания провокационные плакаты, а также оказали сопротивление сотрудникам ОМОН, вооружившись металлическими трубами, палками, камнями. По факту беспорядков было возбуждено несколько уголовных дел.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 13.04.2018 г.»