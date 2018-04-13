Глава Троицкого района Людмила Шаталова заявила об уходе со своего поста

Фото с сайта www.troitsk-rayon.ru

Людмила Шаталова намерена уйти с должности главы Троицкого района в ближайшее время.

Сообщается, что губернатор Борис Дубровский принял заявление об отставке. Теперь увольнение Людмилы Шаталовой с должности главы должны будут утвердить депутаты районного совета. Она работает в должности руководителя муниципалитета в 2006 года.

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Фото с сайта www.troitsk-rayon.ru

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