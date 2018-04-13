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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Разбор полетов
Союз журналистов Челябинской области временно возглавила Татьяна Строганова
13.04.2018 г. 16:35
Исполнять обязанности председателя областного Союза журналистов будет бывший заместитель главного редактора «Челябинского рабочего» Татьяна Строганова.
Такое решение было принято на внеочередном заседании организации. Оно состоялось в пятницу, 13 апреля, в связи со смертью Ольги Давиденко, которая возглавляла Союз журналистов Челябинской области. Члены правления почтили ее память минутой молчания и выразили соболезнования родным и близким.
Ольга Давиденко ушла из жизни ночью в пятницу, 13 апреля, в израильской клинике, где проходила лечение. Причиной смерти называют онкологию. Ольга Давиденко возглавляла Союз журналистов Челябинской области с лета 2015 года.
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