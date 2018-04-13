Союз журналистов Челябинской области временно возглавила Татьяна Строганова

Исполнять обязанности председателя областного Союза журналистов будет бывший заместитель главного редактора «Челябинского рабочего» Татьяна Строганова.

Такое решение было принято на внеочередном заседании организации. Оно состоялось в пятницу, 13 апреля, в связи со смертью Ольги Давиденко, которая возглавляла Союз журналистов Челябинской области. Члены правления почтили ее память минутой молчания и выразили соболезнования родным и близким.

Ольга Давиденко ушла из жизни ночью в пятницу, 13 апреля, в израильской клинике, где проходила лечение. Причиной смерти называют онкологию. Ольга Давиденко возглавляла Союз журналистов Челябинской области с лета 2015 года.

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