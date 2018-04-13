Строительство нового здания челябинского аэропорта начнется летом

Фото с сайта vk.com/cekport

В Челябинске представили проект нового здания внутреннего терминала аэропорта.

Аэровокзал построят слева от старого здания. На этой неделе челябинское авиапредприятие объявило аукцион на строительство внутреннего терминала. Начальная цена — 2,9 млрд рублей. Строительство планируют начать летом. Фасад будет оформлен в красном цвете. Объект должен быть сдан к декабрю 2019 года.

Фото: Международный аэропорт «Челябинск» / vk.com

Новый аэровокзал будет иметь площадь около 16,3 тыс. квадратных метров. Это примерно на 50% больше всего старого аэропорта. Новый аэровокзал оснастят тремя телетрапами, также там будут комфортные залы ожидания, кафе, магазины. Пропускная способность увеличится до 2,5 млн пассажиров. Для обеспечения работы аэровокзала построят новые сети по подаче газа, воды, электричества, а также новую котельную.

Заявки от желающих построить новый аэропорт будут принимать до 10 мая. Итоги конкурса подведут 24 мая.

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