«Росконгресс»: времени на подготовку к саммиту ШОС у Челябинска достаточно

Фото с сайта gubernator74.ru

Представители «Росконгресса» побывали в Челябинске и оценили подготовку города к международному мероприятию.

Рабочая группа побывала на стройках общественно-делового центра на берегу Миасса и конгресс-холла «Таганай-2020». Директор фонда Александр Стуглев заявил, что у Челябинска есть все возможности, чтобы подготовиться к международному событию и достроить объекты в срок. «Времени для этого достаточно», — отметил он.

Челябинск выбран местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году указом президента Владимира Путина.

Фонд «Росконгресс» является крупнейшим в России организатором конгрессно-выставочных мероприятий и контролирует подготовку Челябинска к международному форуму.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 13.04.2018 г.»