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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
«Росконгресс»: времени на подготовку к саммиту ШОС у Челябинска достаточно
13.04.2018 г. 12:16
Представители «Росконгресса» побывали в Челябинске и оценили подготовку города к международному мероприятию.
Рабочая группа побывала на стройках общественно-делового центра на берегу Миасса и конгресс-холла «Таганай-2020». Директор фонда Александр Стуглев заявил, что у Челябинска есть все возможности, чтобы подготовиться к международному событию и достроить объекты в срок. «Времени для этого достаточно», — отметил он.
Челябинск выбран местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году указом президента Владимира Путина.
Фонд «Росконгресс» является крупнейшим в России организатором конгрессно-выставочных мероприятий и контролирует подготовку Челябинска к международному форуму.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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