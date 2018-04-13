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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
В южноуральских ТРК обнаружили более 1,2 тыс. нарушений пожарной безопасности
13.04.2018 г. 12:14
Сотрудники МЧС подвели предварительные итоги массовых проверок ТРК, дворцов культуры и стадионов Челябинской области.
Всего на территории региона работает 573 объекта с массовым пребыванием людей. По данным на 11 апреля, инспекторы проверили 364 организации, в том числе все ТРК. Сотрудники МЧС обнаружили около 3,5 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, из них свыше 1 тыс. — в торгово-развлекательных комплексах.
В основном претензии связаны с неработающими автоматическими пожарными сигнализациями, закрытыми или перекрытыми эвакуационными выходами и путями. Информацию о нарушениях направят в прокуратуру. Руководителям объектов необходимо устранить все недочеты до 1 мая.
Окончательные итоги проверок будут известны в конце апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.
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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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