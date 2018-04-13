Челябинцы 14 апреля напишут «Тотальный диктант»

Фото с сайта Gorodkirov.ru

Ежегодная всероссийская акция пройдет в Челябинске на 35 площадках.

Жители смогут проверить свою грамотность в школах, библиотеках и вузах города. В этом году организаторы также заявили в качестве площадки проведения акции колесо обозрения у дворца спорта «Юность». Возможность написать диктант с видом на город получили отличники «Тотального диктанта» прошлых лет, вип-персоны и победители розыгрыша, который устроили организаторы.

Акция пройдет в субботу, 14 апреля. Начало в 13:00.

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Фото с сайта Gorodkirov.ru

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