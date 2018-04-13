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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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Челябинцы 14 апреля напишут «Тотальный диктант»
13.04.2018 г. 12:07
Фото с сайта Gorodkirov.ru
Ежегодная всероссийская акция пройдет в Челябинске на 35 площадках.
Жители смогут проверить свою грамотность в школах, библиотеках и вузах города. В этом году организаторы также заявили в качестве площадки проведения акции колесо обозрения у дворца спорта «Юность». Возможность написать диктант с видом на город получили отличники «Тотального диктанта» прошлых лет, вип-персоны и победители розыгрыша, который устроили организаторы.
Акция пройдет в субботу, 14 апреля. Начало в 13:00.
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Фото с сайта Gorodkirov.ru
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