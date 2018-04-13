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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Южноуральские полицейские разыскивают мать, которая убила новорожденного и закопала его в лесу
13.04.2018 г. 12:07
В розыск объявили уроженку Белорецка без определенного места жительства.
Тело новорожденного мальчика обнаружили в середине декабря недалеко от увельского села Дуванкуль. Полицейским позвонил мужчина, который сообщил, что преступление совершила его бывшая сожительница, 37-летняя уроженка Башкирии. Правоохранители объявили женщину в розыск. Известно, что у подозреваемой нет определенного места жительства.
Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темные, средней длины. Была одета в дубленку темного цвета с капюшоном, шапку вязанную черного цвета, вязаные гамаши сине-черного цвета, на ногах бурки черного цвета на молнии.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться в кабинет уголовного розыска № 28 отдела полиции «Увельский», расположенного по адресу п. Увельский, Увельского района, ул. Кирова, 4 или по телефонам: 02, (835166)3-11-92, 89514425700.
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Источник: vk.com/public161490567
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