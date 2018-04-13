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Персонально ваш
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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Разбор полетов
Персонально ваш. Ресторатор Татьяна Заславская
13.04.2018 г. 11:12
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
Гость программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» в пятницу, 13 апреля, — ресторатор Татьяна Заславская. Перспективно ли ресторанное дело в Челябинске и какие надежды у местной индустрии гостеприимства на саммит ШОС? Есть ли на Южном Урале высокая кухня и надо ли бороться с засильем киосков с шаурмой? Суров ли Челябинск к женщине-бизнесмену и не мешает ли делу активная жизненная позиция?
Подключайтесь к беседе сегодня в 18:05. Будут также трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
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