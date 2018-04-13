На американские санкции российский рубль ответил падением, снова сделав нас немножко беднее

Как смягчить этот удар по кошельку и не отказаться от давно запланированных приобретений? А может, правильнее всего будет не тратить деньги и уже с сегодняшнего дня туже затянуть пояса? Обсуждаем тему с экспертами в программе «Разбор полетов» в эфире «Челябинского эха» и 31 канала.

Гости в студии: предприниматель и инвестор Максим Климентьев и исполнительный директор турфирмы «Роза мира» Виктория Климова.

Присоединяйтесь к разговору в 16:35. Будут также трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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