Челябинскую область назвали одним из самих ВИЧ-инфицированных регионов страны

Фото с сайта pro-analiz.ru

Южный Урал вошел в десятку российских регионов с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных.

Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В интервью «Российской газете» главный санитарный врач России заявила, что ВИЧ и СПИД наиболее распространены на Урале и в Сибири. Так, по количеству инфицированных лидируют Свердловская, Иркутская и Кемеровская области. В десятку рейтинга также попала Челябинская область. По словам Анны Поповой, именно эти регионы были на пути наркотрафика в 1990-е годы.

«Большинство заражений происходило через грязный наркошприц. Аукнулось это теперь», — отметила она.

В Челябинской области ВИЧ-инфекцией заражается в среднем 12 человек в день. По данным специалистов, в последнее время положительный ВИЧ-статус чаще приобретают социально благополучные люди.

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Фото с сайта pro-analiz.ru

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