К концу весны в центре Челябинска появятся платные парковки

Глава города Евгений Тефтелев сообщил, что в Челябинске будет создано единое парковочное пространство.

В течение ближайших четырех лет в Центральном и Советском районах планируется создать 8 тыс. платных парковочных мест, пишет 74.ru. Проект разрабатывает московская инвестиционная группа «РВМ Капитал».

Мэрия уже опубликовала список адресов, где автомобилисты смогут припарковаться только за деньги. В их числе проспект Ленина и площадь Революции, улицы Кирова, Коммуны, Васенко, Карла Маркса Плеханова, Пушкина и ряд других. 20 первых мест платной парковки появятся в центре города к концу мая.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 13.04.2018 г.»