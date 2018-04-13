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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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К концу весны в центре Челябинска появятся платные парковки
13.04.2018 г. 09:02
Глава города Евгений Тефтелев сообщил, что в Челябинске будет создано единое парковочное пространство.
В течение ближайших четырех лет в Центральном и Советском районах планируется создать 8 тыс. платных парковочных мест, пишет 74.ru. Проект разрабатывает московская инвестиционная группа «РВМ Капитал».
Мэрия уже опубликовала список адресов, где автомобилисты смогут припарковаться только за деньги. В их числе проспект Ленина и площадь Революции, улицы Кирова, Коммуны, Васенко, Карла Маркса Плеханова, Пушкина и ряд других. 20 первых мест платной парковки появятся в центре города к концу мая.
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