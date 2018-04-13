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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
Губернатор и правительство Челябинской области выразили соболезнования родным главы союза журналистов региона Ольги Давиденко
13.04.2018 г. 08:54
Соболезнования опубликованы в телеграм-канале «Молнии Дубровского». «Работала много и самоотверженно, искренне болела за коллег-журналистов, верила в Челябинскую область», — говорится в сообщении.
Ольга Давиденко ушла из жизни ночью в пятницу, 13 апреля. Это произошло в израильской клинике, где проходило лечение. Причиной смерти называют онкологию. Ольга Давиденко родилась в 1967 году в Барнауле, а в 1988 году переехала в Челябинск. Работала на «Канал-ТВ», «Восточном экспрессе» и в пресс-службе регионального управления МВД. Летом 2015 года возглавила Союз журналистов Челябинской области.
«Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Светлая память об Ольге Владимировне Давиденко навсегда сохранится в истории Челябинской области», — такими словами завершается текст.
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Фото: Людмила Ковалева / www.ruj.ru