«Трактор» предложил главному тренеру Анвару Гатиятулину улучшенный контракт на два года

Фото с сайта hctraktor.org

Руководство «Трактора» ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером.

Об этом сообщил генеральный менеджер хоккейного клуба Евгений Губарев. «Трактор» получил проект будущего контракта Анвара Гатиятулина от его агентов во время плей-офф КХЛ. Однако руководство решило отложить финансовые вопросы на конец сезона.

«Учитывая высокие результаты, показанные "Трактором", мы сделали Анвару Гатиятулину достойное предложение, рассчитанное на два сезона. В абсолютном выражении новый контракт получился даже лучше, чем был в предыдущие два года», — цитирует Евгения Губарева официальный сайт клуба.

В этом сезоне «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу». Ранее стало известно, что Анвар Гатиятулин войдет в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира, который пройдет в Дании в мае.

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Фото с сайта hctraktor.org

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