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13.04.2018 г. | 10:59Гости эфира: Заславская Татьяна
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Челябинские ученые запатентовали футболку с бесконтактным ЭКГ
13.04.2018 г. 08:45
Фото: Олег Игошин / www.susu.ru
В институте туризма и сервиса ЮУрГУ получили патент на футболку с бесконтактным ЭКГ-мониторингом, которая помогает отслеживать состояние здоровья.
Футболка из посеребренной токопроводящей ткани будет считывать и анализировать данные о частоте сердечного ритма, отслеживать риски сердечно-сосудистых заболеваний и возможных осложнений.
В ЮУрГУ отметили, что молодые ученые работают над новыми проектами с использованием бесконтактного ЭКГ. Сейчас они проводят испытания подушки с данной технологией. Она позволит проводить диагностику лежачим больным, инвалидам и новорожденным.
Фото: Олег Игошин / www.susu.ru
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