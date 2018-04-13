Челябинские ученые запатентовали футболку с бесконтактным ЭКГ

Фото: Олег Игошин / www.susu.ru

В институте туризма и сервиса ЮУрГУ получили патент на футболку с бесконтактным ЭКГ-мониторингом, которая помогает отслеживать состояние здоровья.

Футболка из посеребренной токопроводящей ткани будет считывать и анализировать данные о частоте сердечного ритма, отслеживать риски сердечно-сосудистых заболеваний и возможных осложнений.

В ЮУрГУ отметили, что молодые ученые работают над новыми проектами с использованием бесконтактного ЭКГ. Сейчас они проводят испытания подушки с данной технологией. Она позволит проводить диагностику лежачим больным, инвалидам и новорожденным.

Фото: Олег Игошин / www.susu.ru

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