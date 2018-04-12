Бывший министр здравоохранения области стал главным врачом челябинской больницы №6

Фото с сайта www.med74.ru

Новый пост получил Виктор Шепелев, который занимал должность главы минздра Челябинской области с 2004 по 2010 год.

На момент своего назначения на новую должность Виктор Шепелев был главврачом Сосновской центральной районной больницы. Руководителем ГКБ №6 он стал 9 апреля.

Предыдущим главврачом крупнейшей больницы Челябинска был Михаил Вербитский, с которым управление здравоохранения 28 марта расторгло трудовой договор. Причины этого решения не озвучивались.

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Фото с сайта www.med74.ru

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