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Бывший министр здравоохранения области стал главным врачом челябинской больницы №6
12.04.2018 г. 16:12
Фото с сайта www.med74.ru
Новый пост получил Виктор Шепелев, который занимал должность главы минздра Челябинской области с 2004 по 2010 год.
На момент своего назначения на новую должность Виктор Шепелев был главврачом Сосновской центральной районной больницы. Руководителем ГКБ №6 он стал 9 апреля.
Предыдущим главврачом крупнейшей больницы Челябинска был Михаил Вербитский, с которым управление здравоохранения 28 марта расторгло трудовой договор. Причины этого решения не озвучивались.
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Фото с сайта www.med74.ru
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