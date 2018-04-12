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Жительница Челябинска отсудила у больницы 200 тыс. рублей за врачебную ошибку
12.04.2018 г. 15:17
Фото с сайта SakhaPress.ru
29-летняя челябинка пострадала от некачественно проведенной операции.
В мае 2015 года молодую женщину госпитализировали с болями в нижней части живота. В городской больнице №5 ей сделали операцию. После этого пациентку еще дважды в течение года увозили на скорой из-за внезапного резкого ухудшения самочувствия.
Женщина подала заявление в прокуратуру Калининского района. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной повторной госпитализации стала некачественно проведенная операция. По решению суда больница обязана возместить пациентке 200 тыс. рублей за причиненный моральный вред, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
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Фото с сайта SakhaPress.ru
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