Жительница Челябинска отсудила у больницы 200 тыс. рублей за врачебную ошибку

Фото с сайта SakhaPress.ru

29-летняя челябинка пострадала от некачественно проведенной операции.

В мае 2015 года молодую женщину госпитализировали с болями в нижней части живота. В городской больнице №5 ей сделали операцию. После этого пациентку еще дважды в течение года увозили на скорой из-за внезапного резкого ухудшения самочувствия.

Женщина подала заявление в прокуратуру Калининского района. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной повторной госпитализации стала некачественно проведенная операция. По решению суда больница обязана возместить пациентке 200 тыс. рублей за причиненный моральный вред, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта SakhaPress.ru

Все новости за 12.04.2018 г.»