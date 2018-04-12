- 0 ... -2 C°
- +6 ... +8 C°
- 62.0659р. - 1.9967
- 76.7569р. - 2.5270
Пожарные на площади Революции будут поднимать гири и таскать автомобильные покрышки
12.04.2018 г. 14:57
21 апреля в Челябинске пройдет первый открытый чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей.
Пожарные и спасатели МЧС будут состязаться в физической силе, выносливости, упорстве и профессиональном мастерстве. Гири, утяжеленные песком пожарные рукава, 70-килограммовые манекены, грузовые автомобильные покрышки, трехтонные внедорожники — далеко не полный перечень инвентаря, с которым предстоит работать участникам чемпионата.
Также челябинцы смогут увидеть шоу «танцующих фонтанов», боевое развертывание пожарных расчетов, выставку раритетной и современной пожарной техники, выступления лучших стронгменов, сообщили в пресс-центре управления МЧС по региону. Кроссфит на площади Революции начнется в 12:00.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
- 05.04.2018 г. Борис Дубровский потребовал устранить все замечания по пожарной безопасности в ТРК в кратчайший срок
- 15.03.2018 г. МЧС напоминает южноуральцам об опасности прогулок по весеннему льду
- 14.03.2018 г. Челябинские пожарные проведут флешмоб на коньках
- 07.03.2018 г. Экстренное предупреждение от МЧС. На Южном Урале ожидаются порывы ветра до 25 м/с
- 10.02.2018 г. Шестилетний мальчик погиб при пожаре в Металлургическом районе