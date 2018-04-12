Пожарные на площади Революции будут поднимать гири и таскать автомобильные покрышки

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

21 апреля в Челябинске пройдет первый открытый чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей.

Пожарные и спасатели МЧС будут состязаться в физической силе, выносливости, упорстве и профессиональном мастерстве. Гири, утяжеленные песком пожарные рукава, 70-килограммовые манекены, грузовые автомобильные покрышки, трехтонные внедорожники — далеко не полный перечень инвентаря, с которым предстоит работать участникам чемпионата.

Также челябинцы смогут увидеть шоу «танцующих фонтанов», боевое развертывание пожарных расчетов, выставку раритетной и современной пожарной техники, выступления лучших стронгменов, сообщили в пресс-центре управления МЧС по региону. Кроссфит на площади Революции начнется в 12:00.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Все новости за 12.04.2018 г.»