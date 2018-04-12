Единственная женщина-депутат челябинской гордумы подала в отставку

Фото с сайта chelduma.ru

Сложить полномочия намерена депутат челябинской городской думы Марина Карелина.

Статус депутата за Карелиной будет сохраняться до того, как районный совет примет решение по отставке. Председатель городской думы Станислав Мошаров уточнил, что заседание райсовета состоится 19 апреля. Тогда депутаты рассмотрят вопрос.

«Марина Владимировна — сильный депутат, единственная женщина в составе городской думы и всегда украшала все заседания и мероприятия», — отметил Станислав Мошаров.

Марина Карелина занимает должность директора «Управляющей компании ПаркСити». В состав городской думы она вошла в 2014 году после победы на выборах от Центрального избирательного округа №5.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта chelduma.ru

Все новости за 12.04.2018 г.»