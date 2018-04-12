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В Челябинской области отмечена высокая вероятность обрушения зданий
12.04.2018 г. 14:25
В центре «Антистихия» считают, что риск обрушения конструкций зданий и сооружений в 2018 году велик в 14 регионах России.
В исследовании центра указано, что за 11 месяцев 2017 года в стране произошло 58 обрушений зданий и сооружений. Это на 45% выше аналогичного периода 2016 года. Основными причинами таких ЧП являются некачественное выполнение строительных работ, ошибки при проектировании, снеговые нагрузки на крыши, ветхость зданий, ремонтные работы и физическая усталость конструкций.
Наряду с Челябинской областью обрушения прогнозируются в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Нижегородской, Свердловской областях, Пермском крае, Татарстане и ряде других регионов, сообщает РИА Новости.
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Фото с сайта 64.mchs.gov.ru
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