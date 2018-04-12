На трассе Челябинск — Екатеринбург изменят схему движения из-за ремонта

Водителей предупредили об изменении схемы движения на трассе Челябинск — Екатеринбург с 15 апреля.

На участке длиной 8 км от поселка Таскино до поворота на Кунашак приведут в порядок дорожное покрытие, укрепят обочины и заменят ограждение. Работы продлятся до 15 июля.

Управление федеральных дорог «Южный Урал» предупреждает, что в связи с дорожными работами изменится схема движения, что отразится на скорости транспортного потока. Будет перекрыто две полосы.

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