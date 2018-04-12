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В Челябинск на юниорский хоккейный чемпионат прилетели сборные США, Канады, России и Франции
12.04.2018 г. 14:03
Фото: Министерство спорта Челябинской области
На Южный Урал начали прибывать команды для участия в тренировочном лагере мирового первенства по хоккею среди юниоров.
С четверга, 12 апреля, команды приступают к активным тренировкам в рамках подготовки к турниру. Еще шесть сборных прибудут в Челябинск в течение ближайших трех дней.
Фото: Министерство спорта Челябинской области
Чемпионат стартует 19 апреля. Соревнования примут ледовые арены «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске. Турнир продлится до 29 апреля.
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